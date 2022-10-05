И это настолько плохо, что даже в чём-то хорошо.

Завтра вечером Electronic Arts планирует официально представить следующую часть серии Need for Speed, которая, согласно многочисленным утечкам, будет носить подзаголовок Unbound. Как оно часто бывает в современной игровой индустрии, в Сеть случайно (но, скорее всего, «случайно») просочилась пачка снимков экрана из грядущей новинки.

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На скриншотах можно заметить те самые «мультяшные» элементы, о которых ранее оповещали инсайдеры, включая таких титанов, как Том Хендерсон. Выглядит это всё, скажем мягко, на ценителя, но что-то в этих снимках, определённо, есть. Примут ли такой визуальный стиль зрелые фанаты Need for Speed, вопрос к публике.

Официально презентация Need for Speed Unbound состоится завтра в 18:00 по московскому времени. Релиз, согласно непроверенной пока информации, состоится в первых числах декабря.