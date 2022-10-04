В общем, компания будет следовать прежнему плану.

Как вам всем хорошо известно, за последние годы в консерватории Sony многое поправилось, и компания решила, что нет ничего плохого в том, чтобы спустя N-ное время выпускать на персональных компьютерах проекты, ранее имевшие статус PlayStation-эксклюзивов. Соответствующей практики Sony будет придерживаться и далее, о чём в беседе с изданием Axios сообщил глава PlayStation Studios Герман Хульст.

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По словам господина Хульста, в Sony собираются и дальше выпускать PlayStation-игры на PC, но происходить это будет в лучшем случае спустя год после релиза на консолях. Иными словами, на одновременный релиз нынешних и грядущих PlayStation-эксклюзивов вместе с PC рассчитывать не приходится. По крайней мере, в обозримой перспективе. В качестве исключения Хульст упомянул так называемые игры-сервисы, которые имеет смысл выпускать на всех платформах сразу с целью создания крупной пользовательской базы.

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В постепенном выпуске игр на PC, по мнению Хульста, есть только плюсы, и главным из них является увеличение выручки, которую можно будет направить в том числе, например, в развитие будущих франшиз компании.