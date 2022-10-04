И это далеко не предел.

Так уж сложилось, что иностранные площадки предпочитают работать вне российских законов и всячески игнорировать требования отечественных регуляторов. Платить за этот нигилизм сервисам приходится крупными штрафами, коих сегодня стало суммарно на семь миллионов рублей больше. Как сообщает ТАСС, сегодня московский суд оштрафовал площадку Twitch на четыре миллиона рублей, а TikTok — на три миллиона рублей.

реклама

Twitch попал под раздачу за отказ удалять нарушающую российское законодательство информацию, в частности, интервью с одним из украинских политических деятелей, в котором прозвучала ложная информация о деятельности российских Вооружённых Сил в ходе специальной операции. Также Twitch грозят ещё два штрафа за похожие нарушения общей суммой в 8 миллионов рублей.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

TikTok, в свою очередь, оштрафовали за пропаганду ЛГБТ-движения среди несовершеннолетних. Как в суде определяли, что продемонстрированное на TikTok является пропагандой ЛГБТ, и почему именно среди несовершеннолетних — вопросы, пока не имеющие ответов. Суммарно TikTok с 2021 года оштрафовали уже на сумму, превышающую 11 миллионов рублей.