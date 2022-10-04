Так уж сложилось, что иностранные площадки предпочитают работать вне российских законов и всячески игнорировать требования отечественных регуляторов. Платить за этот нигилизм сервисам приходится крупными штрафами, коих сегодня стало суммарно на семь миллионов рублей больше. Как сообщает ТАСС, сегодня московский суд оштрафовал площадку Twitch на четыре миллиона рублей, а TikTok — на три миллиона рублей.
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Twitch попал под раздачу за отказ удалять нарушающую российское законодательство информацию, в частности, интервью с одним из украинских политических деятелей, в котором прозвучала ложная информация о деятельности российских Вооружённых Сил в ходе специальной операции. Также Twitch грозят ещё два штрафа за похожие нарушения общей суммой в 8 миллионов рублей.
TikTok, в свою очередь, оштрафовали за пропаганду ЛГБТ-движения среди несовершеннолетних. Как в суде определяли, что продемонстрированное на TikTok является пропагандой ЛГБТ, и почему именно среди несовершеннолетних — вопросы, пока не имеющие ответов. Суммарно TikTok с 2021 года оштрафовали уже на сумму, превышающую 11 миллионов рублей.