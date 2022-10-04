А мог быть какой-то другой?

Возрастные рейтинги для значительного процента жителей стран коллективного Запада — это не просто лишний значок на упаковке с игрой, который можно игнорировать, а серьёзный показатель, по которому можно судить о пригодности конкретного проекта для своего любимого чада. Законопослушные родители предпочитают не покупать своим несовершеннолетним играм дети с рейтингом «17/18+» («M»), поэтому многие девелоперы, создавая свои игры с прицелом на массовость, стараются сделать всё возможное, чтобы уложиться в куда более мягкий рейтинг «12+» («T»).

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В некоторых проектах, безусловно, сделать это невозможно, поскольку утратится весь дух игрового процесса, поэтому лучший возрастной рейтинг, на который могут рассчитывать их разработчики, это «M» («17/18+»). Несколько часов назад соответствующий рейтинг был присвоен североамериканским агентством ESRB в отношении God of War Ragnarok.

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Как уточняют в агентстве, причинами для присвоения данного рейтинга послужили обилие крови, расчленёнки, насилия, а также обсценной лексики. В общем, обычная серьёзная игра для взрослой публики. Релиз God of War Ragnarok назначен на 9 ноября, а первые рецензии начнут поступать за неделю до выхода. На полное прохождение игры уйдёт примерно 40 часов.