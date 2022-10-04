Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
God of War Ragnarok предсказуемо присвоили «зрелый» возрастной рейтинг
А мог быть какой-то другой?
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Возрастные рейтинги для значительного процента жителей стран коллективного Запада — это не просто лишний значок на упаковке с игрой, который можно игнорировать, а серьёзный показатель, по которому можно судить о пригодности конкретного проекта для своего любимого чада. Законопослушные родители предпочитают не покупать своим несовершеннолетним играм дети с рейтингом «17/18+» («M»), поэтому многие девелоперы, создавая свои игры с прицелом на массовость, стараются сделать всё возможное, чтобы уложиться в куда более мягкий рейтинг «12+» («T»).

реклама

В некоторых проектах, безусловно, сделать это невозможно, поскольку утратится весь дух игрового процесса, поэтому лучший возрастной рейтинг, на который могут рассчитывать их разработчики, это «M» («17/18+»). Несколько часов назад соответствующий рейтинг был присвоен североамериканским агентством ESRB в отношении God of War Ragnarok.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Как уточняют в агентстве, причинами для присвоения данного рейтинга послужили обилие крови, расчленёнки, насилия, а также обсценной лексики. В общем, обычная серьёзная игра для взрослой публики. Релиз God of War Ragnarok назначен на 9 ноября, а первые рецензии начнут поступать за неделю до выхода. На полное прохождение игры уйдёт примерно 40 часов.

#god of war ragnarok
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Первые обзоры God of War Ragnarok станут появляться в начале ноября
Авторы God of War: Ragnarok пообещали, что игра порадует любителей разнообразия во всём
Полное прохождение God of War Ragnarok займёт примерно 40 часов — инсайдер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
51
Гайд по улучшению графики в играх на RTX
30
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игр 2022 года
9
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
40
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
55
Обзор комплекта Adata XPG Caster RGB DDR5-6400. Разгон и настройка DDR5
22
Ученые рассказали, какой астероид может аннигилировать Землю
20
Полноценная лицензия Windows 10 стоит всего 581р на большой распродаже осени 2022г
Сверхдорогой авианосец ВМС США "Джеральд Р. Форд" примет участие в учениях НАТО в Аталантике
27
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
5

Сейчас обсуждают

Вежливый__МARS
16:00
Россия должна выплатить Украине военные репарации, - глава МИД Польши Рау
Польша вновь требует от Германии $1,3 трлн репараций за годы Второй мировой войны
Вежливый__МARS
15:59
вата сейчас быстренько переобуется и забудет как с дерьмом маска смешивала в теме по смене пола его сыном. Украинская армия стремительно наступает в Херсонской области Давидов Брод освобожден от рос...
Илон Маск назвал Крым российским и призвал к миру – что ответили украинские элиты главе Tesla
Grotlon
15:56
У меня он фризит. Компьютер его не тянет.
Эмулятор PS2 получил поддержку достижений и многое другое
VRoman
15:53
Бидон совсем рехнулся.
В ближайшие дни власти США усилят технологические санкции против Китая
Майню в долгосрок
15:52
Животные...оскорбляют человека нисхуя
Илон Маск назвал Крым российским и призвал к миру – что ответили украинские элиты главе Tesla
swr5
15:50
Наивный, там склады забиты комплектухой на несколько войн вперед, хватит этого добра еще на 50-70 лет, а там и свое будет.
В руки инженеров США попали самые современные военные разработки РФ – «Калибр», Х-101, Ка-52 и др.
Роман Ильягулов
15:50
Пока у власти Путин, можно не бояться сего. Все вокруг развалятся, а Россия выстоит!
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
Роман Ильягулов
15:48
Пусть на Марс летит, там интереснее)))
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
Роман Ильягулов
15:45
Да, жены всяких там Подляков под стать режиму🙂🙂🙂🙂🙂🙂 Дай ей старлинг и завалить... А экскрементов слоновьих на лопате по всей роже она не хочет? Ну а Маск мыслит верно, он не глупый товарищ Гово...
Илон Маск назвал Крым российским и призвал к миру – что ответили украинские элиты главе Tesla
Роман Ильягулов
15:39
Голь на выдумки хитра... Теперь эта фраза становится применима к Западу😂😂😂😂😂😂
Эксперты сконструировали микробов, которые перерабатывают нефть в дешевый водород
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем