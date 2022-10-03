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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: проповедник очищает улей от скверны в новом трейлере шутера Warhammer 40,000: Darktide
Пафосно. Как и всегда.
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Разработчики из студии Fatshark, которые в данный момент занимаются созданием зрелищного шутера Warhammer 40,000: Darktide, опубликовали новый трейлер. Ролик посвящён классу проповедника, который будет представлен в игре персонажем с огнемётом, топорами, ударными молотами и автоматическими пистолетами.

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«Правосудие, прежде всего остального, стало сокровищем, дарованным нам Императором Человечества, и я прослежу, чтобы оно было доставлено в каждый уголок Его Империума», — вещает женская версия праповедника.

«У правосудия нет любимчиков, как у меня. Скверна должна бояться меня, равно как и еретики или предатели», — вторит барышне мужской вариант представленного класса.

В случае с Warhammer 40,000: Darktide игрок сначала выбирает один из четырёх архетипов: фанатика, ветерана, псайкена или огрина. После он выбирает нужный класс героя и подбирает ему дополнительную специализацию. В опубликованном трейлере представители Fatshark показали проповедника с архетипом фанатика.

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Напомним, действие Warhammer 40,000: Darktide происходит в городе-улье Тертиум, который нужно очистить от скверны. Закрытое бета-тестирование проекта пройдет с 14 по 16 октября на ПК. Релиз PC-версии запланирован на 30 ноября, на консолях Xbox это случится чуть позднее.

#fatshark #warhammer 40000 darktide
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Bers2k
18:02
Ктонибудь в РФ её себе уже купил? Поделитесь рабочей схемой.
Видео: проповедник очищает улей от скверны в новом трейлере шутера Warhammer 40,000: Darktide
rikki_tikki
18:00
Глупо было продолжать помогать СССР в то время, когда СССР устраивал блокаду Западного Берлина и Союзникам пришлось налаживать снабжение воздушным мостом. Самолеты взлетали и садились каждые 30 секунд...
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