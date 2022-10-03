Пафосно. Как и всегда.

Разработчики из студии Fatshark, которые в данный момент занимаются созданием зрелищного шутера Warhammer 40,000: Darktide, опубликовали новый трейлер. Ролик посвящён классу проповедника, который будет представлен в игре персонажем с огнемётом, топорами, ударными молотами и автоматическими пистолетами.

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«Правосудие, прежде всего остального, стало сокровищем, дарованным нам Императором Человечества, и я прослежу, чтобы оно было доставлено в каждый уголок Его Империума», — вещает женская версия праповедника.

«У правосудия нет любимчиков, как у меня. Скверна должна бояться меня, равно как и еретики или предатели», — вторит барышне мужской вариант представленного класса.

В случае с Warhammer 40,000: Darktide игрок сначала выбирает один из четырёх архетипов: фанатика, ветерана, псайкена или огрина. После он выбирает нужный класс героя и подбирает ему дополнительную специализацию. В опубликованном трейлере представители Fatshark показали проповедника с архетипом фанатика.

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Напомним, действие Warhammer 40,000: Darktide происходит в городе-улье Тертиум, который нужно очистить от скверны. Закрытое бета-тестирование проекта пройдет с 14 по 16 октября на ПК. Релиз PC-версии запланирован на 30 ноября, на консолях Xbox это случится чуть позднее.