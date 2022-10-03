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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Полное прохождение God of War Ragnarok займёт примерно 40 часов — инсайдер
Это очень много, если принимать во внимание среднестатистического работягу, а не геймера с огромным количеством свободного времени.
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Совсем скоро, особенно, в исторической перспективе, в продажу поступит God of War Ragnarok. Игра недешёвая, поэтому пользователям будет интересно узнать, какой они получат «возврат» за свои кровные средства. Официальные разработчики на эту тему толком не распространяются, поэтому, как всегда в таких случаях, на помощь спешат инсайдеры.

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Сегодня Том Хендерсон поведал о том, что полное прохождение God of War Ragnarok займёт порядка сорока часов. Половина из них приходится непосредственно на сюжетную линию, другая половина — на сторонние, дополнительные задания. Важно, впрочем, отметить, что в первом случае непосредственно на геймплей отведены 16,5 часов, а оставшиеся 3,5 — это различные катсцены. Во втором случае нас ждёт 19 часов геймплея и 1 час катсцен.

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Запуск God of War Ragnarok назначен на 9 ноября на консолях PlayStation текущего и прошлого поколений. Надеемся, что никаких переносов релиза не случится.

#god of war ragnarok
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