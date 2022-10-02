Как часто бывает в подобных проходных проектах, содержание серверов выходит дороже, чем монетизация игры.

Когда в продажу летом 2018 года поступила гоночная аркада Onrush от именитых гонкостроителей из Codemasters, то практически сразу стало ясно, что жизненный путь у данного проекта будет максимально коротким. Так оно и случилось. Сначала слухи о том, что серверы проекта будут отключены, поползли по Сети около недели назад. Теперь же информация подтвердилась на сайте техподдержки Electronic Arts.

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На этой странице уточняется, что Onrush проделала большой путь, но из-за малого количества игроков поддерживать серверы проекта уже нецелесообразно, поэтому они будут отключены 30 ноября. Не связанные с сетевой функциональностью игровые режимы продолжат работать.