Энтузиасты с YouTube-канала Digital Dreams продолжают развлекаться с модификациями различных видеоигр, и сегодня в их поле зрения в очередной раз попала Fallout 4. В данном случае энтузиасты использовали набор из трёхсот графических модификаций, в числе которых имитация трассировки лучей Beyond all Limits, а также популярный мод на освещение ENB.
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Получилось неплохо, но в глаза, как и всегда во всех подобных видеороликах с сотнями зачастую противоречащих друг другу графических модификаций, визуальный ряд начинает отдавать нереалистичностью и слишком серьёзными «засветами». Безусловно, продемонстрированный ниже видеоряд выглядит гораздо симпатичнее оригинальной Fallout 4, морально устаревшей с технической точки зрения ещё на момент релиза, но иногда скромность — добродетель.
Следует отметить, что Fallout 4 в любом случае сохранит свою актуальность ещё на протяжении многих лет. О новых одиночных играх в данной франшизе даже в среднесрочной перспективе можно пока не мечтать: сначала Bethesda нужно выпустить космическую RPG Starfield, а затем наконец-то приступить к активному производству The Elder Scrolls VI. Полагаем, лишь после релиза последней можно начать думать об условной Fallout 5.