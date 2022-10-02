Выглядит так себе, давайте будем откровенными.

Энтузиасты с YouTube-канала Digital Dreams продолжают развлекаться с модификациями различных видеоигр, и сегодня в их поле зрения в очередной раз попала Fallout 4. В данном случае энтузиасты использовали набор из трёхсот графических модификаций, в числе которых имитация трассировки лучей Beyond all Limits, а также популярный мод на освещение ENB.

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Получилось неплохо, но в глаза, как и всегда во всех подобных видеороликах с сотнями зачастую противоречащих друг другу графических модификаций, визуальный ряд начинает отдавать нереалистичностью и слишком серьёзными «засветами». Безусловно, продемонстрированный ниже видеоряд выглядит гораздо симпатичнее оригинальной Fallout 4, морально устаревшей с технической точки зрения ещё на момент релиза, но иногда скромность — добродетель.

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Следует отметить, что Fallout 4 в любом случае сохранит свою актуальность ещё на протяжении многих лет. О новых одиночных играх в данной франшизе даже в среднесрочной перспективе можно пока не мечтать: сначала Bethesda нужно выпустить космическую RPG Starfield, а затем наконец-то приступить к активному производству The Elder Scrolls VI. Полагаем, лишь после релиза последней можно начать думать об условной Fallout 5.