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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Новая версия GPU-Z распознаёт NVIDIA GeForce RTX 4090
А также лучше определяет Intel Arc A750 и A770.
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Осень принесла часть долгожданных новинок в сфере игровой графики, а потому с наступлением четвёртого квартала ресурс TechPowerUp выложил утилиту GPU-Z версии 2.50.0, которая уже умеет корректно определять видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090. Попутно было улучшено определение двух дискретных графических решений Intel, известных под обозначениями Arc A750 и A770.

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Источник изображения: NVIDIA

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Кроме того, в новой версии утилиты реализован мониторинг температуры памяти видеокарт Intel семейства Arc, а информация с датчиков температуры собственно графических процессоров этой марки считывается корректно. Безусловно, по мере расширения ассортимента доступных графических новинок их поддержка будет появляться в следующих версиях утилиты GPU-Z.

#nvidia #видеокарты #ada lovelace #geforce rtx 4090 #gpu-z #intel arc a750 #intel arc a770
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