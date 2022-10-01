Ни для кого, пожалуй, не секрет, что действие сверхпопулярной королевской битвы Apex Legends разворачивается во вселенной Titanfall. О данном обстоятельстве здесь ничего не напоминает, поскольку в сражениях не участвуют боевые мехи, но, тем не менее, данные игры между собой связаны. И чтобы эта связь прослеживалась лучше, в Apex Legends могут добавить поля боя из Titanfall 2. По крайней мере, такой информацией располагает датамайнер KralRindo.
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Согласно добытой им информации, в Apex Legends могут включить девять карт из Titanfall 2, которые станут частью нового игрового режима Capture Point LTM. Разумеется, ни о каких мехах в этом случае говорить не приходится, разработчики просто хотят сделать связь между играми более заметной.
Также, согласно сведениям KralRindo, поля боя будут перенесены в Apex Legends с изменениями, необходимыми для соблюдения игрового баланса. В частности, в Titanfall 2 карты проектировались с расчётом на способность бега по стенам, тогда как в Apex Legends подобный дизайн полей сражений может привести к незапланированным последствиям для баланса.