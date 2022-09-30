Microsoft и Netflix убрали свои серверы из крупнейшей российской точки обмена трафиком — это может привести к снижению скорости загрузки сервисов и контента указанных компаний. Соответствующую информацию обнародовали журналисты издания «РБК», напомним также, что ранее часть серверов в России отключила Google.
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Если погрузиться в детали, то Microsoft и Netflix убрали свои CDN-серверы с московской точки обмена трафиком MSK-IX — эту информацию подтвердил гендиректор одноимённой компании Евгений Морозов, выступая в пятницу, 30 сентября, на международной конференции администраторов и регистраторов национальных доменов верхнего уровня стран СНГ, Центральной и Восточной Европы TLDCon.
Издание «РБК» напоминает, что MSK-IX (Moscow Internet Exchange) — крупнейшая российская точка обмена трафиком, к ней подключены 346 операторов связи, владельцев социальных сетей, поисковых систем, видеопорталов, провайдеров облачных сервисов, корпоративных и научно-образовательных сетей, что считается самым высоким показателем среди российских точек обмена трафиком.
Эксперт на телекоммуникационном рынке объяснил, что, после того как MSK-IX лишилась подобных серверов в России, пользователям стоит ожидать замедления работы сервисов и, «возможно, совсем незначительного роста числа ошибок доступа». Но доступность сервисов сохранится в каком-то формате.