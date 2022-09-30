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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Раллийная гонка WRC Generations выйдет на три недели позже, чем планировалось
Хоть один относительно крупный проект, кроме Call of Duty, в этом году обойдётся без переносов релиза?
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Предполагалось, что раллийная гонка WRC Generations поступит в продажу 13 октября, но современная игровая индустрия продолжает быть максимально предсказуемой. Так что если вы с кем-то когда-то поспорили на то, что данный проект ждёт судьба перенесённого релиза, то можете праздновать победу: сегодня разработчики из KT Racing сообщили, что запуск проекта в продажу пришлось задержать на три недели — до 3 ноября.

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Судя по комментарию девелоперов, сделано это было для того, чтобы синхронизировать релиз проекта сразу на всех платформах: ранее игра должна была выйти 13 октября на консолях и 3 ноября — на компьютерах. Заодно и «полировку» осуществить. Собственно, это и есть ответ на вопрос «Почему нельзя было синхронизировать релиз на 13 октября?».

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WRC Generations была анонсирована этой весной и, в теории, должна стать продолжательницей всех удачных идей предыдущих игр данной франшизы.

#kt racing #wrc generations
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