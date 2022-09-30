Игра выходит 4 октября.

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На официальном канале игрового издания IGN в YouTube появилось видео с игровым процессом за Кирико — новой героиней Overwatch 2, которая появится в игре сразу на старте. Представленный ролик даёт понять, какие у героя поддержки имеются способности, а также как в целом выглядит геймплей за этого персонажа.

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Кирико умеет наносить урон противникам, лечить союзников и стремительно перемещаться по карте. У героини есть 200 единиц здоровья, для атаки она использует метательные ножи, а при активации ультимативной способности происходит усиление союзников.

Владельцы оригинальной Overwatch получит доступ к Кирико сразу, всем новичкам придётся открывать героиню в боевом пропуске. Напомним, Overwatch 2 стартует 4 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

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Игра будет условно-бесплатной, а будущий контент будет здесь подаваться через боевые пропуски.