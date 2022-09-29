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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Genshin Impact за два года удалось заработать на мобильных устройствах $3,7 млрд
Удивления это не должно вызывать ни у кого.
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Ещё когда позапрошлой осенью Genshin Impact вышла в свет и сала завлекать в свои сети огромное количество людей, готовых оставлять в данном проекте деньги, стало очевидно, что выручка у игры будет измеряться миллиардами долларов. Первый миллиард Genshin Impact был заработан в марте 2021-го, второй — уже в конце сентября того же года, и вот, спустя год выручка увеличилась ещё на 1,7 млрд долларов, достигнув отметки в $3,7 млрд.

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Важно помнить, что речь идёт именно о мобильной версии Genshin Impact. Впрочем, справедливости ради, именно она и является основной и самой прибыльной.

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Больше всего Genshin Impact востребована у себя на родине — в Китае — с 33 % выручки. Затем следуют Япония и США с 24 % и 17 % выручки соответственно.

#genshin impact #mihoyo
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