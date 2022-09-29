Считается, что чем раньше до релиза издатель/разработчик снимает эмбарго на публикацию рецензий на своё творение, тем больше он уверен в качестве продукта. По всей видимости, у Sony Santa Monica эта уверенность зашкаливает, поскольку студия разрешит публиковать обзоры на God of War Ragnarok аж за неделю до релиза экшена.
реклама
По плану, в тот же день Sony откроет доступ к предварительной загрузке God of War Ragnarok для всех, кто оформили на новинку предварительный заказ. Учитывая, что проект «весит» больше 90 Гбайт, функция не такая уж бесполезная.
God of War Ragnarok выйдет 9 ноября на PlayStation 4 и PlayStation 5. Возможно, когда-нибудь в перспективе игра заглянет и на персональные компьютеры, но об этом пока даже слухов нет.