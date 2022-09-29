То есть, за неделю до релиза. Что о многом говорит.

Считается, что чем раньше до релиза издатель/разработчик снимает эмбарго на публикацию рецензий на своё творение, тем больше он уверен в качестве продукта. По всей видимости, у Sony Santa Monica эта уверенность зашкаливает, поскольку студия разрешит публиковать обзоры на God of War Ragnarok аж за неделю до релиза экшена.

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По плану, в тот же день Sony откроет доступ к предварительной загрузке God of War Ragnarok для всех, кто оформили на новинку предварительный заказ. Учитывая, что проект «весит» больше 90 Гбайт, функция не такая уж бесполезная.

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God of War Ragnarok выйдет 9 ноября на PlayStation 4 и PlayStation 5. Возможно, когда-нибудь в перспективе игра заглянет и на персональные компьютеры, но об этом пока даже слухов нет.