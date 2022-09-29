Тут она, впрочем, реализована не совсем стандартно.

Разработчики игр продолжают подгонять свои проекты под современные веяния в индустрии. Так, с некоторых пор стал набирать популярность режим «Новая игра +», позволяющий заново начать прохождение, но уже с полностью «раскачанным» персонажем. Соответствующее обновление было не так давно анонсировано для Steelrising, и вот, сегодня оно к ней было применено.

реклама

Реализована «Новая игра +» здесь, впрочем, с некоторыми оговорками. Помимо сохранения всех усилений у персонажа вам параллельно предстоит сражаться с новыми, более сильными вариациями противников. Помочь в этом непростом деле должно новое оружие и экипировка.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Помимо нового режима патч также дорабатывает вопросы баланса и исправляет ошибки. Релиз Steelrising, напомним, состоялся 8 сентября. Учитывая данное обстоятельство, можно только похвалить разработчиков за оперативность в деле внедрения запрашиваемых сообществом обновлений.