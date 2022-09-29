Разработчики игр продолжают подгонять свои проекты под современные веяния в индустрии. Так, с некоторых пор стал набирать популярность режим «Новая игра +», позволяющий заново начать прохождение, но уже с полностью «раскачанным» персонажем. Соответствующее обновление было не так давно анонсировано для Steelrising, и вот, сегодня оно к ней было применено.
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Реализована «Новая игра +» здесь, впрочем, с некоторыми оговорками. Помимо сохранения всех усилений у персонажа вам параллельно предстоит сражаться с новыми, более сильными вариациями противников. Помочь в этом непростом деле должно новое оружие и экипировка.
Помимо нового режима патч также дорабатывает вопросы баланса и исправляет ошибки. Релиз Steelrising, напомним, состоялся 8 сентября. Учитывая данное обстоятельство, можно только похвалить разработчиков за оперативность в деле внедрения запрашиваемых сообществом обновлений.