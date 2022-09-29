Речь идёт о платформах Steam, Microsoft Store и PC Game Pass.

Разработчики из Iron Gate совместно с издательством Coffee Stain Publishing объявили о выходе патча для своего симулятора выживания про викингов Valheim. Обновление добавило поддержку кроссплатформенной игры между Steam, Microsoft Store и PC Game Pass. К слову, библиотеку облачного сервиса Microsoft симулятор Valheim пополнил именно сегодня.

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Также патч внёс небольшие правки в интерфейс проекта — теперь игрок может быстро восстанавливать или удалять сохранения и резервные копии. Ещё одно новшество — возможность добавить избранные серверы во вкладку «Присоединиться к игре».

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Напомним, Valheim до сих пор пребывает в раннем доступе Steam, куда она попала ещё 2 февраля 2021 года. За это время игра собрала более 310 тысяч отзывов, из которых 95 % — положительные.