На протяжении долгого времени было принято считать, что игрой, между анонсом и релизом которой прошло рекордное количество времени, является Duke Nukem Forever. Проект представили весной 1997 году и выпустили спустя четырнадцать лет в июне 2011 года. Оказывается, данное представление об игровой индустрии уже устарело: в мире появился новый лидер, и называется он Beyond Good & Evil 2.
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Формально проект был представлен весной 2008 года и до сих пор мы не знаем даже приблизительных сроков его сдачи в релиз. Beyond Good & Evil 2 неоднократно переделывали, переносили, обновляли с учётом новых технологий, но до сих пор мы пребываем в некомфортном состоянии ожидания.
Стоит отметить, что подобные долгострои за редчайшим исключением обычно заканчивают свой путь на свалке истории. Хотелось бы верить, что Beyond Good & Evil 2 будет именно одним из тех исключений.