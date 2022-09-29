А анонсирующий трейлер выйдет уже в обозримой перспективе.

В прошлом году EA была слишком сильно занята Battlefield 2042, результатом чего стал один большой признанный всеми провал, а также задержка релиза новой игры серии Need for Speed, поскольку отвечающую за неё студию Criterion Games на тот момент привлекли к участию в работе над ранее указанным шутером. Дальше тянуть уже объективно нельзя, поэтому скоро нас ждёт формальный анонс новой части культовой серии гоночных аркад.

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По крайней мере, такой информацией располагает авторитетный инсайдер Том Хендерсон, сообщивший сегодня, что новинка носит название Need for Speed Unbound. В подробности Хендерсон вдаваться не стал — очевидно, ввиду их отсутствия — но отметил, что анонсирующий видеоролик будет опубликован уже в первой половине октября, а полноценный релиз, насколько ему известно, состоится 2 декабря.

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Учитывая, что сведения Хендерсона сбываются с поразительной точностью, мы бы рекомендовали относиться к утечкам от него с меньшим скептицизмом, чем к другим слухам.