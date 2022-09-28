Что за это стоит благодарить, вы и так прекрасно знаете.

CD Projekt RED нечасто радует (в первую очередь, себя) сведениями о продажах Cyberpunk 2077. Во многом потому, что радовать кроме как результатами первых дней после релиза было особо нечем. Тем не менее, статистика продаж планомерно увеличивалась, пока на фоне запуска аниме-сериала Cyberpunk Edgerunners не достигла психологически важной отметки в 20 миллионов копий.

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Помимо аниме-сериала на рост статистических показателей ролевой игры повлиял выпуск обновления версии 1.6, в котором были исправлены ещё остававшиеся ошибки и добавлен новый контент, включая новое оружие.

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Напомним, что Cyberpunk 2077 вышла в свет в конце 2020 года, но получила массу негативных отзывов, связанных с несбывшимися ожиданиями геймеров. С течением времени проект получал обновления, становясь всё лучше, а в следующем году наконец-то получит первое и, по всей видимости, сразу и последнее крупное сюжетное дополнение под названием Phantom Liberty.