Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Свежие подробности ремейка Dead Space появятся в середине октября — инсайдер
В данном случае весьма авторитетный.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Ремейк Dead Space в течение последнего времени пропал с радаров, однако, как передаёт авторитетный инсайдер Том Хендерсон, долго без сведений нас держать не будут. По имеющейся у Хендерсона информации, разработчики из EA Motive сейчас готовят к публикации новые подробности ремейка Dead Space — по плану, они станут достоянием общественности уже в середине следующего месяца.

реклама

Если говорить конкретнее, то в середине октября EA Motive снимет эмбарго на публикацию подробностей от журналистов, которые не так давно смогли поиграть в рабочую версию проекта, записать геймплей и сопроводить его своими комментариями. Собственно, именно в этом и будут заключаться грядущие подробности: в многочисленных видеороликах от журналистов.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз обновлённой версии Dead Space запланирован на 27 января следующего года на всех актуальных платформах (без «пастгена»).

#electronic arts #ea motive #dead space
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Battlefield 2042 уже завтра получит обновление с изменённой картой, новой техникой и правками баланса
Похоже, работа над игрой про Железного человека в EA Motive ведётся уже больше года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
373
Историки рассказали о бесшумном револьвере НКВД СССР, который стрелял спиртовыми патронами
15
Покупка игровой видеокарты у майнера – за и против
30
Что будет с курсом рубля этой зимой – финансовые эксперты из РФ ожидают падения до 75 р за 1 доллар
23
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
14
Metal: Hellsinger: металлический ад
4
Мои впечатления от открытой беты Modern Warfare 2
1
Китайский марсоход Zhurong исследует дно древнего океана в бассейне равнины Утопия
+

Сейчас обсуждают

Asmodeus
17:17
Тут ещё вопрос - чей он агент? Возможно обе стороны платят. Поскольку у обычного русского человека его посты вызовут только ненависть в отношении той стороны за которую он агитирует. А автор прошарен ...
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
Гость
17:17
Узбагойся. Никуда укропитеки уже не наступают...
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
Сергей Андросов
17:16
ЦИПСОшный долбоеб, эти газопроводы давали сотни миллионов долларов в день и строили их, чтобы обойти ххл гтс, кому ты тут кукарекаешь эту ересь? Даже полный даун осознает что для России эти взрывы как...
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
Гость
17:16
В очко и орало используют тебя, а пидор - вдруг он? А точно, ты же не пидор(с вами так нельзя! нетолерантрно), ты гомосексуалист.
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
_Вежливый CAESAR
17:16
а в изюме от кого 200 армия побежала, от наемников или от укров?
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
Гость
17:14
Ослоёб, почему бы тебе не захлопнуть свою куесоску?
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
Asmodeus
17:14
Сразу видно учителей. Вы совершенно правы.
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
Дмитрий
17:13
гнутый кал от олед могли бы уже и побольше герц выжить. тем более 2к
Dell анонсировала дешевый изогнутый игровой монитор QD OLED с частотой обновления 165 Гц
Гость
17:13
если что-то прокудахтала про мясо, то ты просто дырка. Не, скорее даже - дырки.
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
Гоогле Гооглев
17:11
И всё равно, не берут
Samsung Galaxy Tab S8 FE появился в Geekbench с процессором MediaTek SoC и 4 ГБ ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем