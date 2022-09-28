Ремейк Dead Space в течение последнего времени пропал с радаров, однако, как передаёт авторитетный инсайдер Том Хендерсон, долго без сведений нас держать не будут. По имеющейся у Хендерсона информации, разработчики из EA Motive сейчас готовят к публикации новые подробности ремейка Dead Space — по плану, они станут достоянием общественности уже в середине следующего месяца.
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Если говорить конкретнее, то в середине октября EA Motive снимет эмбарго на публикацию подробностей от журналистов, которые не так давно смогли поиграть в рабочую версию проекта, записать геймплей и сопроводить его своими комментариями. Собственно, именно в этом и будут заключаться грядущие подробности: в многочисленных видеороликах от журналистов.
Релиз обновлённой версии Dead Space запланирован на 27 января следующего года на всех актуальных платформах (без «пастгена»).