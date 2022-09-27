Компания VK объявила о завершении многоэтапной процедуры выбора покупателя игрового подразделения MY.GAMES, а также о продаже 100 % компании MY.GAMES Александру Чачава, управляющему партнёру LETA Capital.
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В сделку вошли все активы MY.GAMES, среди которых есть принадлежащие компании студии и игровые продукты. Стоимость сделки составила 642 миллиона долларов, сооснователь уже бывшего игрового подразделения VK Владимир Никольский покидает VK и продолжит развивать MY.GAMES.
В официальном пресс-релизе сообщается, что VK продолжит развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play, которая и дальше будет позиционироваться как крупнейшая российская игровая площадка, запущенная в апреле 2022 года. Руководителем VK Play станет Василий Магурян, более восьми лет руководивший игровым направлением VK.
Для справки: в портфолио MY.GAMES, занимающегося разработкой и изданием игр, входит более 150 проектов для ПК, консолей и мобильных устройств. У компании также есть сеть из 12 региональных офисов и представительств в России, Европе, США и Азии.