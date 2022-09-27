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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
VK объявила о продаже игрового подразделения MY.GAMES за $642 миллиона
Быстро, однако.
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Компания VK объявила о завершении многоэтапной процедуры выбора покупателя игрового подразделения MY.GAMES, а также о продаже 100 % компании MY.GAMES Александру Чачава, управляющему партнёру LETA Capital.

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В сделку вошли все активы MY.GAMES, среди которых есть принадлежащие компании студии и игровые продукты. Стоимость сделки составила 642 миллиона долларов, сооснователь уже бывшего игрового подразделения VK Владимир Никольский покидает VK и продолжит развивать MY.GAMES.

В официальном пресс-релизе сообщается, что VK продолжит развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play, которая и дальше будет позиционироваться как крупнейшая российская игровая площадка, запущенная в апреле 2022 года. Руководителем VK Play станет Василий Магурян, более восьми лет руководивший игровым направлением VK.

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Для справки: в портфолио MY.GAMES, занимающегося разработкой и изданием игр, входит более 150 проектов для ПК, консолей и мобильных устройств. У компании также есть сеть из 12 региональных офисов и представительств в России, Европе, США и Азии.

#вконтакте #vk #my games
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Tilk
21:40
Хаха. Кривущей? ))) это говорит о преимуществе одного проца над другим в действительно сложных вычислениях, а не в линейных стрелялках
Ryzen 7600X оказался на 60% быстрее 12600K в Civilization VI
Genry
21:39
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Tilk
21:39
Вы видимо не играли в циву. Да, там не фпс важен, а кто первый прогрузился в начале хода и уж поверьте, преимущества дает очень много.
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Серегарус
21:38
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Microsoft ограничила для жителей России возможность обновиться с Windows 10 на Windows 11
Chingizid
21:34
А зачем он нужен, если 5600 прекрасен абсолютно во всех играх, что в новых что старых?
Ryzen 7600X оказался на 60% быстрее 12600K в Civilization VI
Максим Ширшов
21:33
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Ryzen 7600X оказался на 60% быстрее 12600K в Civilization VI
Алексей Ассапов
21:33
Тут главное.. игра цивилизация. Я думаю это явно не та игра где нужно миллиард фпс.
Ryzen 7600X оказался на 60% быстрее 12600K в Civilization VI
Marc Crass
21:33
Ага, менты будут ходить по квартирам и предлагать 3080 по дешевке. Тому, кто купится, вручат повестку в военкомат, тут же его скрутят и отправят из виртуальных в реальные окопы.
За три месяца RTX 3080 в Китае подешевела на $440
Marc Crass
21:28
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Ryzen 7600X оказался на 60% быстрее 12600K в Civilization VI
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