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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ритм-шутер Metal Hellsinger получил обещанную возможность добавлять сторонний саундтрек
И весьма оперативно.
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После того как пару недель назад ритм-боевик Metal Hellsinger поступил в продажу, его разработчики пообещали, что в ближайшее время внедрят в игру возможность добавлять в неё стороннее музыкальное сопровождение. Не прошло и полных двух недель, как данная опция была добавлена в игру, о чём девелоперы дополнительно известили пользователей посредством новостной публикации и специального видеоролика, объясняющего, как пополнить фонотеку Metal Hellsinger своими любимыми композициями.

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По словам разработчиков, при добавлении сторонней музыки в игру следует помнить, что в ней должен содержаться какой-никакой, но всё же ритм. Кроме того, ритм в композиции должен быть неизменным, в противном случае игровой процесс может пойти под откос. Работать игра, конечно, с подобными композициями будет, но не так, как ожидается.

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Геймеры пришли к выводу, что Metal Hellsinger является одним из лучших представителей своего жанра: игра отличается достойным основным саундтреком, а также радует умеренной продолжительностью. Проще говоря, она не успевает надоесть. Впрочем, многие геймеры записали данный аспект в недостаток. Но тут уж, как говорится, всем не угодишь.

#metal hellsinger
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