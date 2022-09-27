Всё это, впрочем, ещё надо разглядеть.

Есть в игропроме такое неофициальное правило, согласно которому, чем ближе проект к релизу, тем с более высокой частотой о нём следует публиковать всё новые подробности, видеоролики, скриншоты и прочие сопутствующие материалы. Разработчики кооперативного супергеройского экшена Gotham Knights следуют этому правилу, поэтому сегодня опубликовали посвящённый PC-версии проекта видеоролик.

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Сам видеоролик отличается краткостью, но ёмкостью. Так, в полутора минутах уместили не только эффектные кадры игрового процесса, но и напомнили о обеспечиваемой компьютерами высокой частоте кадров, поддержке трассировки лучей для создания реалистичных отражений, а также о поддержке технологии сглаживания Intel XeSS. Разумеется, PC-версия будет поддерживать разрешение одного монитора вплоть до 4K, что, впрочем, не нуждается в отдельном упоминании, поскольку включено в любую нормальную игру по умолчанию.

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Релиз Gotham Knights состоится 21 октября. Нам в роли Робина, Бэтгёрл, Найтвинга и Красного Колпака предстоит стать коллективной заменой Бэтмену в его роли защитника Готэма от различных криминальных элементов, работающих над законом и творящих полный беспредел.