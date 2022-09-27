Здравствуйте.

Из магазина приложений App Store пропало приложение самой популярной социальной сети «ВКонтакте». На момент написания данного материала страницу приложения нельзя найти через поиск в App Store, она также не отображается в разделе «Покупки». То есть, у пользователей iOS нет возможности скачать приложение «ВКонтакте».

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Важно отметить, что ранее установленные приложения «ВКонтакте» продолжают работать на iPhone, но при попытке обновить уже установленную программу появляется сообщение «Приложение ВКонтакте: музыка и видео больше недоступно. Разработчик удалил это приложение из App Store». У других пользователей появилось такое сообщение: «Приложение недоступно. Это приложение сейчас недоступно в Вашей стране или регионе».

Практически сразу после этого стало известно, что помимо «ВКонтакте» из App Store удалили и другие приложения, входящие в экосистему VK. Перечень довольно большой: «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», VK Play и VK Админ. Наконец, почтовый клиент Mail.ru тоже пропал из App Store.

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Компания VK уже прокомментировала эту непростую ситуацию: «VK подтверждает, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в App Store. Компания направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple. Сервисы VK, установленные на смартфонах пользователей, продолжают работать в обычном режиме».