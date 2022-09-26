А ему за это ничего не будет.

Разработчики из студии Arcen Games совместно с издательством Hooded House представили Heart of the Machine — стратегический симулятор с механикой строительства базы. В этом проекте игрок возьмёт на себя роль первого разумного искусственного интеллекта в уже полностью сформированном и успешном мире.

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Геймплей и вариативность Heart of the Machine строятся на том, что разумный ИИ под управлением игрока сможет решить для себя: вести человечество к дальнейшему процветанию или же попытаться создать ему проблем самыми разными способами и погрузить всё в упадок. Разработчики подчёркивают, что оба варианта приемлемы — победа игрока не зависит от того, погибнет человечество или нет.

В стратегическом симулятора Heart of the Machine нужно будет исследовать процедурно сгенерированный мир, в котором есть тысячи зданий и миллионы жителей. Здешний разумный ИИ может буквально всё: контролировать военный арсенал, манипулировать внешними организациями, подтасовывать выборы в Совет, управлять гигантскими роботами, взламывать транспортные средства и целые здания, захватывать контроль над коммунальными службами и даже ядерными объектами со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Для игры Heart of the Machine прописано великое множество концовок, побочных историй и продуманный механизм с выбором стороны добра или зла.

«Сыграйте в игру так, как вы себя чувствуете сегодня, а затем сыграйте по-другому в другой раз. Мета-игра проходит глубоко, но вы должны освоить основы за пять минут. Механика достаточно проста для изучения; это действительно сложный мир. Превратите офисный принтер в пешку, извергающую лазер, активируйте разбрызгиватели и перегружайте электрические цепи, чтобы убить комнату электрическим током, или превратите телевизоры во взрывающиеся осколочные гранаты — возможности безграничны», — не скупятся разработчики в своих обещаниях. Здесь можно захватывать фабрики по производству роботов, вести гонку вооружений и развлекать себя любыми возможными средствами — всё ограничивается фантазией игрока.

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Heart of the Machine пока заявлена только для ПК (Steam), полноценный анонсирующий трейлер представлен ещё не было. Дата релиза будет объявлена позже, но благодаря страничке в Steam мы знаем, что это случится в 2023 году.