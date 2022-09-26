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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В правительстве РФ снова заговорили о необходимости обсуждать влияние компьютерных игр на людей
Вместо того чтобы разбираться в настоящих причинах, приводящих к трагедиям.
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Как вы все прекрасно знаете, сегодня в Ижевске произошла потрясшая всю страну трагедия, унесшая жизни пятнадцати человек, из которых одиннадцать — дети. Мы не будем вдаваться в её подробности, поскольку это, мягко говоря, не наш профиль, но вот вынесенная в заголовок новость касается нас напрямую. Не секрет, что после любого громкого дела, в котором молодые (или относительно молодые) люди совершают террористические акты, в российских властных кругах поднимается тема компьютерных игр и их влияния на психику детей. Вот и в этот раз исключения не вышло.

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По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, «общее влияние компьютерных игр должно обсуждаться внимательнее», и соответствующее решение Минпросвещения и Минцифры может быть принято уже в ближайшее время. Какие решения будут приняты по итогам этого обсуждения, и будут ли вообще, пока не уточняется.

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Как заявил Кравцов, преступник «состоял на учёте» и «страдал шизофренией». Вместе с тем, по его информации, он увлекался компьютерными играми. Почему в Минпросвещения уделяют внимание именно последнему пункту, а не двум другим, которые звучат куда более серьёзно, вопрос хороший.

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