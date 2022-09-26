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Новости Software Игнатий Колыско
В онлайн-боевике World of Tanks стартовало игровое событие «Ваффентрагер: Наследие»
Третий год подряд, но в этот раз есть интересное изменение.
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Компания Lesta Games запустила в онлайн-боевике World of Tanks (вскоре он сменит название на «Мир Танков» в России и Беларуси) событие «Ваффентрагер: Наследие», которое проводится уже третий год подряд. У игроков вновь появилась возможность взять на себя управление «невероятно мощной» Blitzträger auf E 110 или присоединиться к отряду Гончих.

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Независимо от выбранной стороны в этом ивенте, в премиум-магазине «танкисты» также смогут приобрести тематические наборы с разным игровым имуществом. В них входят эксклюзивные декали (можно получить только в наборах), а также бесплатные ключи для игры на Blitzträger auf E 110.

Кроме того, каждый набор включает подарочные стартеры для запуска портала Инженера с игровыми ценностями (дни премиум-аккаунта, кредиты, инструкции экипажа, резервы, демонтажные наборы, 2D- и 3D-стили). При активации из него может выпасть премиум-техника, в т.ч. две новые машины: британский тяжёлый танк IX уровня FV4201 Chieftain Proto и советская ПТ-САУ VIII уровня КВ-4 КТТС. А ещё из портала Инженера можно получить культовую ПТ-САУ Waffenträger auf E 100 в аренду до 18 октября.

За выполнение задач события, прохождение определённых этапов прогрессии, а также победу над редкой Blitzträger auf E 220 игроки будут получать два типа стартеров, необходимых для запуска порталов, которые скрывают награды.

Так, играя на технике Гончих, выполняя задачи события или достигая определённых этапов прогрессии, можно заработать стартеры Гончих. Они позволят вам запускать портал Гончих, из которого могут выпасть ценные бонусы. За выполнение задач при игре на Blitzträger auf E 110 можно получить стартеры Инженера. Они нужны для запуска портала Инженера. Получить такие стартеры можно за прохождение определённых этапов шкалы прогресса, а также в качестве бонуса в специальных наборах. С полным списком доступных наград и шансом их выпадения можно ознакомиться на официальном сайте World of Tanks.

Как и в прошлом году, для порталов Инженера реализована механика «гарантированной машины»: если игрок потратил 49 стартеров Инженера, но так и не получил премиум-технику, то при 50-м запуске портала Инженера ему обязательно выпадет случайная машина (которой у него ещё нет) из списка. Если у «танкиста» в ангаре уже есть вся техника из списка выше, механика гарантированной награды будет отключена.

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Событие «Ваффентрагер: Наследие» началось сегодня, 26 сентября, и продлится до понедельника, 10 октября.

#world of tanks #lesta games
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