Это очень, очень много. Абсолютный рекорд.

В Сети появились скриншоты предположительной переписки автора масштабной утечки по Grand Theft Auto VI, в которой раскрывается потенциальный бюджет проекта — более 2 миллиардов долларов.

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Такая гигантская сумма — скорее всего, общий бюджет на весь проект, а не уже затраченные средства на разработку и продвижение игры. В любом случае, если «слитая» информация из переписки окажется правдой, то мы будем иметь дело с абсолютным рекордом для индустрии. Например, бюджет «космического долгостроя» Star Citizen оценивают приблизительно в 1 миллиард долларов.

Напомним, на пятую Grand Theft Auto компания Rockstar потратила около 265 миллионов долларов, а на вторую часть Red Dead Redemption — около 300 миллионов. По поводу размера бюджета GTA VI появлялись слухи и ранее: инсайдеры в прошлый раз говорили о 500 миллионах долларов для разработки и 100 миллионов — для маркетинга.

Всё в тех же скриншотах переписки автора недавней масштабной утечки указывается, что разработка GTA VI стартовала ещё в 2014 году (препродакшен), а к фазе полноценного производства Rockstar приступила лишь в 2019-м.

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Напомним, сама Rockstar прокомментировала утечку по шестой части, заявив, что это её «чрезвычайно расстраивает». После всей этой неприятной истории разработчики решили нанять специалиста по защите от хакеров, что теоретически помогло бы предотвратить подобные инциденты в будущем.