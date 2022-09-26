Череда слухов продолжается.

Слухи о существовании новой (или хорошо ремастированной старой) игры серии Silent Hill гуляют по Сети так давно, что в них невольно начинаешь потихоньку верить. Существует подобный проект (а, может, и не один) или нет, мы пока знать не можем, но то и дело всплывают намёки, заставляющие как минимум задуматься. Сегодня, например, журналисты Gematsu обратили внимание на то, что в Южной Корее был присвоен возрастной рейтинг проекту под названием Silent Hill The Short Message.

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Никаких подробностей пока нет, однако из таблицы в корейском ведомстве следует, что издателем игры на внутреннем корейском рынке станет компания UNIANA, отвечающая в стране за выпуск игр от Konami.

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На текущий момент можно только гадать, что собой представляет данный загадочный проект. Если название имеет под собой какой-то определённый смысл, то, возможно, речь идёт об определённом проекте-прологе, который должен стать вступлением к чему-то большему. По слухам, в разработке находятся сразу несколько проектов в серии Silent Hill, поэтому не исключено, что за The Short Message последует другой, основной продукт.