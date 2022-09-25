Разработчики уверяют, что будут применять к ним меры.

Видеоигры и читерство — явления столь же сопутствующие друг другу, как любая сфера деятельности и вредительство в ней соответственно. Искоренить это вредительство нереально, можно лишь максимально усложнить жизнь вредителям или же делать так, чтобы их «деятельность» наносила минимальный ущерб честным людям. Не успело в Call of Duty Modern Warfare II начаться открытое бета-тестирование, как игроки начали массово жаловаться на изобилие читеров в игре.

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Как сообщается, в «бете» люди жульничают, применяя «уоллхак» (возможность видеть сквозь стены), а также помощь в прицеливании. По крайней мере, это те самые популярные формы читерства, которые легко зафиксировать игрокам, не обладающим исчерпывающими знаниями и опытом в данном вопросе.

Разработчики из Infinity Ward уже отреагировали на жалобы на читеров и пообещали, что будут применять к ним определённые меры. Что за меры, не уточняется, равно как не уточняется, представлен ли вообще в бета-версии хоть какой-то античит.

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Полноценный релиз Modern Warfare II должен состояться 28 октября.