Очередной вечер воскресенья, очередная статистика недельного чарта продаж в Steam. В большинстве случаев итоги статистики предсказуемые, и нынешний чарт — не исключение. Как вы хорошо знаете, сейчас проходит открытое бета-тестирование Call of Duty Modern Warfare II. Предзаказчики играют уже несколько дней, тогда как «простые смертные» подключились вчера и продолжают сегодня. В тестировании принимает участие огромное количество добровольцев, поэтому увидев сегодня Modern Warfare II на втором в чарте продаж Steam, и то, лишь позади обосновавшегося здесь по какой-то плохо понятной причине портативного ПК Steam Deck, никакого удивления не возникло.
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Вместе с тем в чарте в целом хватает интересных изменений. Например, Cyberpunk 2077 продолжает присутствовать в тройке лидеров, а получившая высокие оценки приключенческая игра Slime Rancher 2 стартовала свой путь сразу с четвёртого места в чарте. Return to Monkey Island стартовала с пятого места, ну а Elden Ring продолжает демонстрировать чудеса стойкости и не торопится покидать десятку лидеров.
В целом самые продаваемые в Steam игры за прошедшую неделю выглядят так:
- Steam Deck;
- Call of Duty Modern Warfare II (предзаказ);
- Cyberpunk 2077;
- Slime Rancher 2;
- EA Sports FIFA 23;
- Return to Monkey Island;
- Construction Simulator;
- God of War;
- Elden Ring;
- NBA 2K23.