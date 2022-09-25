К сожалению, мешает ненужный в чарте Steam Deck — так MWII была бы на первом месте.

Очередной вечер воскресенья, очередная статистика недельного чарта продаж в Steam. В большинстве случаев итоги статистики предсказуемые, и нынешний чарт — не исключение. Как вы хорошо знаете, сейчас проходит открытое бета-тестирование Call of Duty Modern Warfare II. Предзаказчики играют уже несколько дней, тогда как «простые смертные» подключились вчера и продолжают сегодня. В тестировании принимает участие огромное количество добровольцев, поэтому увидев сегодня Modern Warfare II на втором в чарте продаж Steam, и то, лишь позади обосновавшегося здесь по какой-то плохо понятной причине портативного ПК Steam Deck, никакого удивления не возникло.

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Вместе с тем в чарте в целом хватает интересных изменений. Например, Cyberpunk 2077 продолжает присутствовать в тройке лидеров, а получившая высокие оценки приключенческая игра Slime Rancher 2 стартовала свой путь сразу с четвёртого места в чарте. Return to Monkey Island стартовала с пятого места, ну а Elden Ring продолжает демонстрировать чудеса стойкости и не торопится покидать десятку лидеров.

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В целом самые продаваемые в Steam игры за прошедшую неделю выглядят так: