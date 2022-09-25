Авторы хотят больше времени уделить полировке и добавлению новых языков.

Разработчики мистического приключения Oxenfree II: Lost Signals объявили, что их проект придётся подождать чуть больше, чем планировалось. Релиз должен состояться только в 2023 году.

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Авторы игры хотят больше времени потратить на улучшение его различных аспектов, а также добавить поддержку дополнительных языков. Уже сейчас известно, что меню и субтитры там будут переведены на русский.

«Мы обязаны нашему замечательному сообществу сделать Oxenfree II: Lost Signals лучшей игрой, какой только она может быть. Видя ваши фан-арты, читая ваши восторженные комментарии и общаясь с вами, мы подпитываем наше стремление сделать эту нашу лучшую игру. Чтобы сделать Oxenfree II по-настоящему особенной и добавить туда больше локализаций, мы переносим окно выпуска на 2023 год. Спасибо за ваше терпение, поддержку и понимание. Мы не можем дождаться, чтобы поделиться игрой с вами. Следите за обновлениями!» — обращаются разработчики к фанатам в своём новом сообщении.

Oxenfree II: Lost Signals — это продолжение приключенческой игры от студии Night School Studio, получившей признание критиков. По сюжету, пять лет назад группа подростков случайно открыла портал на острове Эдвардс и создала разрыв между реальностями и временными периодами. Теперь члены таинственной культоподобной организации под названием «Наследие» пытаются открыть новый портал, чтобы что-то провернуть. Игроку нужно будет выяснить, кто они и чего хотят.

«Телевизоры включаются и выключаются. Самолёты сбиваются с курса. Радиостанции не могут вещать из-за помех. В прибрежном городке Камене необычные электромагнитные волны внезапно вмешиваются в работу электрического и радиооборудования. Райли Поверли неохотно возвращается в родной город, чтобы изучить эту загадку, но находит намного больше, чем ожидала», — раскрывают детали сюжета авторы.

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Напомним, изначально Oxenfree 2 должна была выйти на ПК и Nintendo Switch, чуть позже разработчики анонсировали появление игры на консолях PS4 и PS5.