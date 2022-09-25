Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Мистическое приключение Oxenfree II: Lost Signals задержится до 2023 года
Авторы хотят больше времени уделить полировке и добавлению новых языков.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Разработчики мистического приключения Oxenfree II: Lost Signals объявили, что их проект придётся подождать чуть больше, чем планировалось. Релиз должен состояться только в 2023 году.

реклама

Авторы игры хотят больше времени потратить на улучшение его различных аспектов, а также добавить поддержку дополнительных языков. Уже сейчас известно, что меню и субтитры там будут переведены на русский.

«Мы обязаны нашему замечательному сообществу сделать Oxenfree II: Lost Signals лучшей игрой, какой только она может быть. Видя ваши фан-арты, читая ваши восторженные комментарии и общаясь с вами, мы подпитываем наше стремление сделать эту нашу лучшую игру. Чтобы сделать Oxenfree II по-настоящему особенной и добавить туда больше локализаций, мы переносим окно выпуска на 2023 год. Спасибо за ваше терпение, поддержку и понимание. Мы не можем дождаться, чтобы поделиться игрой с вами. Следите за обновлениями!» — обращаются разработчики к фанатам в своём новом сообщении.

Oxenfree II: Lost Signals — это продолжение приключенческой игры от студии Night School Studio, получившей признание критиков. По сюжету, пять лет назад группа подростков случайно открыла портал на острове Эдвардс и создала разрыв между реальностями и временными периодами. Теперь члены таинственной культоподобной организации под названием «Наследие» пытаются открыть новый портал, чтобы что-то провернуть. Игроку нужно будет выяснить, кто они и чего хотят.

«Телевизоры включаются и выключаются. Самолёты сбиваются с курса. Радиостанции не могут вещать из-за помех. В прибрежном городке Камене необычные электромагнитные волны внезапно вмешиваются в работу электрического и радиооборудования. Райли Поверли неохотно возвращается в родной город, чтобы изучить эту загадку, но находит намного больше, чем ожидала», — раскрывают детали сюжета авторы.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Напомним, изначально Oxenfree 2 должна была выйти на ПК и Nintendo Switch, чуть позже разработчики анонсировали появление игры на консолях PS4 и PS5.

#netflix #night school studio #oxenfree ii lost signals
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Роскомнадзор обязал Netflix, YouTube, Twitter и другие сайты установить единый счётчик аудитории
Netflix подтвердил отключение сервиса в России
Netflix обязали распространять 20 федеральных телеканалов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Су-57 vs F-35 – почему самолёты 5-го поколения не участвуют в боевых вылетах, и на чьей стороне сила
58
ТОП-5 причин, почему не стоит покупать видеокарты NVIDIA
135
Собираем ПК правильно – 6 комплектов: процессор и материнская плата для экономных пользователей
23
Почему GIMP ужасен как графический редактор
76
Впечатления от обновления игрового ноутбука Samsung R410 plus 2008 года выпуска
17
Астрономы обнаружили горячий пузырь плазмы, вращающийся вокруг массивной черной дыры
12

Сейчас обсуждают

Xmast
15:49
Вчера читал эту новость здесь. Авторы новостей вообще следят сами за новостной колонкой?
NVIDIA рассказала о ПО на основе нейросетей, способном быстро генерировать объекты для игровых миров
Борис Sandman
15:48
Плюс 20 центов?))))
Прошла неделя с перехода Ethereum на Proof of Stake
Zorro
15:46
Уже всех достал со своей гомосятеной.
ТОП-5 причин, почему не стоит покупать видеокарты NVIDIA
REY_B_
15:46
Безопасность тут вообще ни при чём. Все сайты, массово распространяющие вирусы, их имеют! Тем более, если кому очень уж захочется, то для него не станет проблемой купить поддельный.
Через три дня сайт Сбербанка перестанет работать в Chrome и других браузерах
Василий Луговской
15:41
Если литий можно заменить, то с медью проблему не заменить, к 30 году обещают сильный дефицит меди....
Аналитики: Дефицит лития может привести к остановке процессов декарбонизации
Роман Ильягулов
15:38
Маск на Марс полетит на таком))
На видео показали полет дрона с ионными двигателями
Zorro
15:36
Потому что петушки типа Zystax клеится. а не могу отказать приходится драть. до этого одного типа тебя шпилил. так куем ударил ему по спине он сказал больно же.
ТОП-5 причин, почему не стоит покупать видеокарты NVIDIA
Роман Ильягулов
15:35
..."свободные" электроны, состоящие из атомарных частиц азотисто-кислородной смеси... Это как?)))))
На видео показали полет дрона с ионными двигателями
Sergei Eremeev
15:34
Если могилизация продлится то экономика улетит в пропасть нарушался поставки продуктов многие сектора пр осядут тогда цены стрельнут в голову 😂там не до железа будет
Магазины РФ ощутимо сбросили цены на видеокарты NVIDIA – серия GeForce RTX 30 со скидками до 26%
daimos
15:34
Чо там с акциями, очкокуртка узкощельная?
NVIDIA остановила выпуск GeForce RTX 3090 и RTX 3050, а анонс флагманов никак не повлиял на цены
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем