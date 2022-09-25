Успейте забрать.

Разработчики из компании Morteshka объявили о желании бесплатно раздать единственное дополнение к самобытной карточной игре Black Book, которое получило название Endless Battles. Данное DLC можно забрать с 14 по 17 октября, раздача начнётся в 20:00 по МСК.

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Авторы Black Book утверждают, что режим «Бесконечные сражения» из дополнения настроен таким образом, что является вызовом тактическим и стратегическим способностям игрока. На этот раз геймеры должны помочь главной героине Василисе добраться до глубин Ада и сразиться с самим Сатаной. По пути следования всё может сильно измениться, но здесь крайне важно выбрать правильный путь.

Дополнение Endless Battles было довольно прохладно принято публикой, в отличие от оригинала — только 48 % положительных отзывов в Steam из 29 написанных. Игроки ругают DLC за сломанный баланс, проблемы с сохранениями, перегруженную карту и неудачно реализованную систему навыков. Атмосфера оригинала тут присутствует, как и реиграбельность — эти два компонента стали основными поводами для радости.

Оригинальная Black Book рассказывает историю юной колдуньи Василисы, борющейся за спасение своего погибшего возлюбленного. Игра предлагает погрузиться в мрачный мир северной мифологии, созданный отечественными разработчиками из Перми.

«Юной крестьянке Василисе судьбой предначертано стать колдуньей. Идя наперекор своей участи, она решает бросить колдовство и обвенчаться со своим возлюбленным. Но её мечтам не суждено сбыться — как узнала Василиса, когда её суженый трагически погибает при неизвестных обстоятельствах. Не желая смириться с утратой, Василиса обретает Чёрную Книгу — древний артефакт, который, если верить мифам, настолько силён, что исполнит любое желание того храбреца, что откроет все 7 печатей Книги. Отправьтесь в полное тайн приключение по деревням и селам России! Выручайте отчаявшихся крестьян, изгоняйте бесов и нечистую силу, и смело стойте против сил Тьмы», — гласит официальное описание проекта в Steam.

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Black Book доступна в Steam с 10 августа 2021 года, за это время игра собрала 94 % положительных отзывов из более 3,3 тысяч написанных.