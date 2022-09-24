В начале весны этого года Microsoft сделала технологию DirectStorage, предназначенную для ускорения загрузки игр благодаря прямому контакту графического ускорителя с SSD-накопителем, доступной на персональных компьютерах. С тех пор её реального применения в видеоиграх на компьютерах узреть так и не удалось, но через месяц ситуация изменится: как сообщили представители студии Ebb Software, их хоррор-головоломка будет поддержикать DirectStorage как на PC, так и на Xbox Series X|S. Причём в случае с PC новинка станет первой игрой, которая в принципе получила поддержку данной технологии.
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Как мы уже отметили в первом абзаце, DirectStorage позволяет видеокарте напрямую считывать необходимые графическому процессору данные с твердотельного накопителя, освобождая центральный процессор от необходимости быть посредником. Технология работает со всеми твердотельными накопителями, но, как утверждается, наиболее заметной её работа будет в случае с NVMe-накопителями. Очевидно, ввиду колоссальной пропускной способности их интерфейса.
Запуск Scorn назначен на 21 октября.