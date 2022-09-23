Что, вообще-то, достаточно мало как для дополнения.

Через месяц Resident Evil Villave получит дополнение Shadows of Rose, посвящённое дочери Итана Уинтерса, Роуз. В связи с этим по игровым СМИ начинают всё в большем объёме распространяться сведения геймплейного характера. Например, сегодня с подачи геймдиректора аддона Кенто Киносита стало известно, что продолжительность прохождения Shadows of Rose составит около четырёх часов. Естественно, «плюс-минус» в зависимости от стиля конкретного игрока.

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С одной стороны, кажется, что четыре часа — это совсем мало, однако важно помнить, что прохождение основной Resident Evil Village занимало немногим больше 8—10 часов. Так что в сравнении с основным контентом объём дополнения ещё вполне приемлемый.

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Напоминаем, что в рамках дополнения Роуз Уинтерс предстоит выбраться из паранормального явления, в котором помимо различных странностей ей в том числе придётся встретиться со своим то ли клоном, то ли созданной в воображении копией. По плану, релиз аддона состоится 28 октября, и его сюжет завершит всю «сагу» семьи Уинтерс.