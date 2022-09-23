Activision Blizzard стала одной из первых игровых компаний, которые поддались истерике и объявили о приостановке продаж своих товаров в России. С тех пор приобретать игры холдинга напрямую в магазине Battle.net стало практически невозможно (все способы оплаты, кроме внутреннего кошелька, который ещё как-то суметь пополнить надо, отключены), однако цены продолжали отображаться в рублях.
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Со временем компания всё активнее устраняла эту неувязку: сначала в российском регионе перестали действовать скидки, затем ценники на новые игры стали отображаться в евро, и вот, сегодня, по всей видимости, процесс завершился. Как сообщают пользователи сервиса, отныне все игры, независимо от их «возраста», отображаются в Battle.net с ценником в евро.
В любом случае, перед нами полный отказ Activision Blizzard от российского рынка, являющегося одним из крупнейших в Европе. Изменит ли компания свою позицию, вопрос хороший. Глядя на то, в какую сторону и с какой скоростью разворачиваются сейчас геополитические события, вряд ли это произойдёт в обозримой перспективе.