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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Пиковый «онлайн» бета-версии Call of Duty Modern Warfare II в Steam перевалил за 100 тысяч игроков
И это только предзаказчики.
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Вчера вечером началось открытое бета-тестирование Call of Duty Modern Warfare II на PC (Steam). Вплоть до завтрашнего дня тест проходит в режиме для предзаказчиков, после чего откроет двери для всех желающих. Быть может, тестовая версия и получила смешанные оценки пользователей, но число игроков, которым хочется опробовать новинку, впечатляет: только за последние сутки пиковый «онлайн» бета-версии Modern Warfare II в Steam составила без малого 110 тысяч игроков.

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На момент публикации данной заметки в «бете» развлекались более семидесяти тысяч пользователей, что прямо свидетельствует о высоких показателях предварительных заказов проекта.

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С чем связана такая бешеная популярность новинки, вопрос хороший. Возможно, свою роль играет возвращение серии в Steam. Как ситуация будет развиваться дальше, и будет ли вышеуказанная статистика «перебита» новыми рекордными показателями на выходных, начнём узнавать уже завтра, когда открытая «бета» действительно перейдёт в полностью открытый формат.

#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii
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