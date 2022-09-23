Что было в высшей степени ожидаемо.

Вчера вечером началось открытое бета-тестирование Call of Duty Modern Warfare II. Пока что на участие пускают только предзаказчиков, но с завтрашнего дня опробовать новый боевик в сетевом режиме смогут действительно все желающие. И хотя тестирование сейчас в самом разгаре, многочисленные недочёты уже всплыли на поверхность, из-за чего средний пользовательский рейтинг бета-версии Modern Warfare II в Steam на момент публикации данной заметки составлял 67 %.

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Причин для столь невпечатляющего рейтинга несколько. Как сообщают участники тестирования, главная беда заключается в техническом состоянии: в «бете» наблюдаются частые спонтанные вылеты на рабочий стол, в целом нестабильность работы систем, а также имеются вопросы к реализации поддержки консольных контроллеров. Что касается геймплейных претензий, то в основном они сводятся к сомнительному дизайну полей боя, неудобному пользовательскому интерфейсу, непривычный механизм разблокировки оружия и прочее.

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Call of Duty Modern Warfare II назначена к релизу 28 октября на всех актуальных (в том числе сомнительно актуальных) платформах.