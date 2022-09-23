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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Открытая «бета» Call of Duty Modern Warfare II получила смешанные оценки от участников
Что было в высшей степени ожидаемо.
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Вчера вечером началось открытое бета-тестирование Call of Duty Modern Warfare II. Пока что на участие пускают только предзаказчиков, но с завтрашнего дня опробовать новый боевик в сетевом режиме смогут действительно все желающие. И хотя тестирование сейчас в самом разгаре, многочисленные недочёты уже всплыли на поверхность, из-за чего средний пользовательский рейтинг бета-версии Modern Warfare II в Steam на момент публикации данной заметки составлял 67 %.

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Причин для столь невпечатляющего рейтинга несколько. Как сообщают участники тестирования, главная беда заключается в техническом состоянии: в «бете» наблюдаются частые спонтанные вылеты на рабочий стол, в целом нестабильность работы систем, а также имеются вопросы к реализации поддержки консольных контроллеров. Что касается геймплейных претензий, то в основном они сводятся к сомнительному дизайну полей боя, неудобному пользовательскому интерфейсу, непривычный механизм разблокировки оружия и прочее.

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Call of Duty Modern Warfare II назначена к релизу 28 октября на всех актуальных (в том числе сомнительно актуальных) платформах.

#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii
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Сейчас обсуждают

Adam Smith
16:08
ты опять рассуждаешь как щегол. армия приучает человека к порядку и в рашен армии такое поведение недопустимо изначально, иначе свои же зачморят. не путай с селюками, которых пригнали и бросили и дале...
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Шамиль Джанболатов
16:08
Тогда придется закупаться на Али
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ЁЖИKвТUМАНE
16:07
На самом деле сбили 1600 БЛА,100 миг-29 и 200 су-25 и это только за сутки.
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ЁЖИKвТUМАНE
16:04
тут главное,чтобы число тех,кто расстреливает,было больше,чем расстреливаемых,а то может неудобно получится,когда разъярённая толпа с оружем к куям перевешает и постреляет всю путэнскую военную елиту.
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
Adam Smith
16:03
ну ты выйди хоть на улицу, в настройках телефона поставь дату и время на фото и пофотай вокруг себя, выложи фото, чтобы понимать, что ты реально на югах, а не в иркутске на лесоповале)))
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
swr5
16:01
А кто их на это уполномочил? Где резолюция совбеза ООН? Сейчас нагадят как обычно и в кусты.
NASA впервые в истории изменит орбиту астероида, тестируя систему планетарной защиты Земли
Олег Кукурузин
16:01
Русские в 80-ых уже могли такое сотворить
Китайцы с помощью орбитальной солнечной панели накопили энергию в космосе и передали её на Землю
ЁЖИKвТUМАНE
16:01
У меня и в рашке и в Украине родственники есть,как и у 10 млн.рабсиян.
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
Сева Шевченко
16:00
Ок
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Tzeentch
15:59
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