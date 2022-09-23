Take-Two Interactive давно и неспроста заслужила печальную известность как компании, постоянно осуществляющей атаки на народное творчество в виде различных модификаций для своих игр. В компании, видимо, плохо осознают тот факт, что именно модификации в значительной степени продлевают жизнь их творениям, поэтому история с её отношением к продуктам народных умельцев постоянно находит своё продолжение.
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Сегодня, например, стало известно, что Take-Two запросила у автора графической модификации Definitive Edition для Grand Theft Auto IV удалить данный контент. По словам группы моддеров-авторов проекта, они знали, что этот день рано или поздно настанет, так что теперь им предстоит удалить весь связанный с GTA IV контент.
В Сети возникло предположение, что данное действие предшествует анонсу официального ремастера четвёртой номерной части культовой серии.