Мобильный ролевой экшен Diablo Immortal получит большой патч с порядковым номером 1.6 уже 28 сентября. Есть все основания полагать, что это первое крупное обновление для игры, у него даже своё название имеется — «Забытые кошмары».
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С выходом данного апдейта в ролевом проекте от Blizzard появятся дополнительные функции и глубокие изменения. Например, для отдельных приключений изменится необходимое количество участников, а лагеря для наёмников теперь заменят новой базой в замке Цирангар.
С выходом обновления «Забытые кошмары» в клиенте Diablo Immortal появится новое подземелье «Тихий монастырь», для прохождения которого игрокам нужно будет активировать статуи, чтобы потом атаковать орды врагов при свете. Наконец, в Diablo Immortal появится пятый по счёту босс — Изилиех, которого придётся подождать до 2 октября. Авторы предупреждают, что одолеть его будет непросто.
Пятый сезон стартует в Diablo Immortal уже 29 сентября, в его временных рамках игроки смогут проходить различные испытания, получать ценные награды и, как водится, всячески себя развлекать прочими активностями.