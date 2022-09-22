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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
GSC Game World опровергла слухи о переносе S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2024—2025 годы
Про 2025 и говорить нечего.
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Вчера с подачи одного из отечественных игровых изданий по Рунету, а затем и по внешнему сегменту Сети распространилась информация о том, что S.T.A.L.K.E.R. 2 Shadow of Chernobyl не выйдет в 2023 году, а задержится до 2024 или даже до 2025 года. Учитывая обстоятельства, в которых приходится функционировать студии GSC Game World, данная информация тут же была подхвачена и воспринята, как правдоподобная. Однако сама студия, которой подобные репутационные издержки не нужны, посчитала необходимым прокомментировать слухи.

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По словам представителей GSC Game World, обычно они игнорируют слухи, но ввиду абсурдной природы конкретно этого они решили сделать исключение. Итак, информация о переносе релиза ложная: сроком выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 остаётся 2023-й год. Да, пока без конкретики, но 2023 год.

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Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2, по плану, по всем параметрам превзойдёт оригинал и два самостоятельных дополнения. Если, конечно, слухи действительно ложны, и разработчики нас не обманывают. Как бы то ни было, в России легально сыграть в новинку не удастся: студия на фоне известных событий отказалась продавать свой проект в нашей стране.

#s.t.a.l.k.e.r. 2 #gsc game world
5
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Zorro
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Фейкамет в твоих ссылках нет правды один гонн.
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