Разработчики из компании Over The Moon объявили дату релиза приключенческого экшена The Last Hero of Nostalgaia, которую можно считать «Dark Souls с чёрным юмором». Проект поступит в продажу 19 октября на ПК и консолях Xbox.
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Экшен The Last Hero of Nostalgaia сразу выдаёт свою пародийную сущность уже на этапе знакомства с главным героем. Оказывается, игрок будет управлять здесь буквально горсткой пикселей, хотя графика здесь не самая плохая. Главного героя отправляют в мир видеоигр, который страдает от очень страшного недуга — пикселизации. Бороться с напастью придётся весьма самоотверженно, ведь здешние враги какие-то плоские и несуразные. А ещё этот циничный рассказчик, комментирующий всё происходящее, — он будет бесить и забавлять одновременно.
Для The Last hero of Nostalgaia также заявлена сложная боевая система, которая должна прийтись по душе поклонникам жанра. Игра уже на релизе сможет похвастаться наличием кооперативного режима и «злой, запутанной историей про смерть и достижение вершин».