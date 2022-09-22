Ещё в конце августа разработчики из Slightly Mad Studios предупреждали, что в ближайшие месяцы у Project CARS и Project CARS 2 истекают лицензии на машины и гоночные трассы. Учитывая тот факт, что оба данных проекта безнадёжно морально устарели и имеют более современные версии самих себя, ничего катастрофического в данном известии нет, но оповестить о нём всё же следует.
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Снимать игры с продажи собирались постепенно, и первой на очереди была Project CARS 2. Больше эту гонку приобрести нельзя, но те, кто купили её раньше, полностью сохранят доступ ко всему игровому контенту.
Первая Project CARS будет снята с продажи через пару недель — 3 октября.