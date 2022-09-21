В менее нагруженных сценах доходит и до 500+. Смысл тестирования неясен.

Хотя презентация новеньких графических ускорителей от NVIDIA прошла вчера вечером, её отголоски будут сопровождать нас ещё день—другой. Например, компания опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала работу Overwatch 2 на флагманском ускорителе GeForce RTX 4090 в разрешении 1440p.

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Учитывая, что Overwatch 2 не отличается требовательностью к ресурсам компьютера, у многих пользователей возникли закономерные вопросы к необходимости проведения такого тестирования. Впрочем, в качестве материала, служащего в качестве предрелизной подготовки самой игры, вполне сгодится. Видео записывали на высоких настройках качества и с активной функцией NVIDIA Reflex, которая, в теории, снижает задержку ввода и повышает общий «отклик» игры, что немаловажно в Overwatch 2, которая должна продолжить статус киберспортивной дисциплины.

Производительность в данном тесте ожидаемо высокая: минимальная частота кадров в таком режиме составляет 360 fps, зачастую переваливая и за 500 fps. Стоит отметить, что хоть Overwatch 2 и динамичный боевик, а в подобных играх высокая частота кадров сразу заметна и необходима, но столь запредельные цифры уже не столь ощутимы в общем масштабе.

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Overwatch 2 выйдет 4 октября в формате раннего доступа: с мультиплеером, но без кооперативного PvE-режима.