Разработчики из студии Ebb Software продолжают время от времени делиться подробностями касательно своей вдохновлённой творчеством Гигера хоррор-головоломки Scorn. Сегодня нашему вниманию представили 8,5 минут игрового процесса из пролога проекта, в рамках которого мы обследуем крупную локацию и решим первую серьёзную загадку.
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Напоминаем, что действие Scorn разворачивается в искажённой вселенной, где кроме персонажа игрока и многочисленных ужасных противников и преград нет больше ничего. Игра будет состоять из запутанных локаций, каждая из которых хранит свою собственную сюжетную линию, но только прохождение всех локаций позволит соединить эти линии в единый оформленный сюжет игры.
Релиз состоится 21 октября на PC и консолях Xbox текущего поколения.