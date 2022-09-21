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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: предыстория и способности новой героини Кирико из Overwatch 2
Немного «хил», немного «дамагер».
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Компания Blizzard в подробностях рассказала о Кирико — героине поддержки, которая появится с релизом Overwatch 2. Несколько дней назад девелоперы показали нам анонсирующий трейлер, а теперь дали информацию о её способностях и раскрыли предысторию становления.

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Итак, Кирико родилась и выросла в Японии, в Канедзаке. Её бабушка была целительницей, а мать — воительницей. Женщины хотели, чтобы Кирико пошла по их пути, но девушка решила создать свой. Это ниндзя-лекарь, у которого традиционные приёмы сочетаются с новаторскими.

Кирико как герой поддержки умеет карабкаться по стенам, «пулять» в одну точку кипу исцеляющих талисманов, а также мгновенно переноситься к союзнику через разные стены и преграды. Также девушка умеет устанавливать колокол, который снимает все негативные эффекты и дарует временную неуязвимость.

Кирико также умеет стрелять снарядами, которые наносят повышенный критический урон. Суперспособность героини называется «Рывок кицунэ» — она отправляет призрачного лича, на пути у которого у союзников повышается скорость атаки и передвижения, а также сокращается время восстановления способностей.

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Напомним также, что с выходом Overwatch 2 мгновенный доступ к новому герою получат владельцы оригинала, а также покупатели набора «Пост наблюдения». Ещё вариант — премиум-версия боевого пропуска первого или второго сезона. Все остальным игрокам, которые не подходят под перечисленные условия, придётся добраться до 55 уровня бесплатной версии боевого пропуска.

#blizzard #overwatch 2
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