Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Космический долгострой Star Citizen собрал более 500 миллионов долларов на свою разработку
Игры нет и неизвестно, когда будет (и будет ли), а деньги всё текут рекой.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Космосим Star Citizen пребывает в статусе разработки дольше, чем иная игра пребывает в статусе активной поддержки и жизни вообще. Ничего с этим не поделать, такова суровая реальность «жизненного» пути данного проекта. На протяжении многих лет мы сообщали о преодолении Star Citizen очередной «круглой» отметки в деле народного финансирования, и вот, сегодня этот показатель перевалил за полмиллиарда долларов.

реклама

Стоит отметить, что запуск кампании по сбору средств на Star Citizen стартовал ещё осенью 2012 года — процесс скоро отметит свой первый юбилей. Однако ещё более примечательным является тот факт, что основную массу денег проект стал получать от добровольцев в конце 2019 года и по сегодняшний день. По состоянию на декабрь 2019-го — за 7 лет — сборы Star Citizen составляли $250 млн, тогда как к сегодняшнему дню — менее чем за три года — собрали ещё столько же.

Иными словами, темпы сбора средств в среднем увеличились вдвое. Это может означать только одно: несмотря на весь здоровый скептицизм в отношении Star Citizen у «меценатов» доверие к студии-разработчику только растёт. В этом, к слову, нет ничего удивительного: в Star Citizen постоянно проходят периоды бесплатного доступа, в рамках которых все желающие могут самостоятельно увидеть, чего разработчикам из Cloud Imperium Games удалось добиться за эти годы.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Увидим ли мы полностью готовый Star Citizen на своём веку — вопрос хороший, и явного ответа на него пока нет.

#star citizen #cloud imperium games
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В космосиме Star Citizen стартовал период раннего доступа
Руководитель разработки Star Citizen уверен, что бюджет игры до конца года превысит $500 миллионов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
167
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Сентябрь)
27
Лицензионная Office 2021 стоит $13.52, а Windows 10 – $6.14 на осенней распродаже со скидками до 62%
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 23
4
Тест и обзор "Его Мясничества" - Thermalright Burst Assassin 120 ARGB
31
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
9
Biswap - децентрализованная криптобиржа на смарт-контракте. Полный гайд по Бисвап
13
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 3
4

Сейчас обсуждают

warmuza
14:29
у тебя такого железа никогда не будет
ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
KRAFTER
14:29
пирамида собирает деньги 10 лет.... ужас
SEGA Dreamcast получит обновленный модуль VMU
warmuza
14:29
видел сегодня в дикси твою жену, покупала сосиски
ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
wwr222
14:29
А давай процы сравнивать по параметру "цена за МГц"? Или БП по типу "цена за кг"? Манагер и есть манагер...
ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
Infinity78
14:28
Не понимаю только почему тупорылые хохлы думают, что им все будут давать? за что? Почему? Абсолютно бестолковая страна, ничего не дающая миру кроме ублюдского поведения ее граждан. С чего ты взял, что...
Байден потвердил, что в случае вторжения на Тайвань, он отправит сражаться армию США
warmuza
14:27
всё не так
ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
Winssy
14:26
От хорошей DDR5 прирост есть даже для i3, причем в некоторых играх он сравним с заменой процессора на ступень выше. Если брать i9, то в Пауке вообще DDR5 выводит 12900k на другой уровень производитель...
Релиз Google Pixel 7, 7 Pro и Pixel Watch должен состояться 18 октября
evilmatriks
14:26
Ох, лишь бы не было, как сейчас принято, напиарят про раздутые бюджеты в миллиарды, разрабатывает чють ли не сам БиллГейтс, через какие трудности они прошли при разработке вплоть до полета на марс, а ...
GTA VI станет самой дорогой в истории, будит длиться 75ч и должна заработать $1млрд за первые сутки
wwr222
14:23
Да также. Недавно перепрошел все три части. Да, графика, да не особо управление. Но и все.
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 3
Антон Васильев
14:22
Только хохлы молятся на западное оружие, и верят, что это им поможет
Байден потвердил, что в случае вторжения на Тайвань, он отправит сражаться армию США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем