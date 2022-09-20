Игры нет и неизвестно, когда будет (и будет ли), а деньги всё текут рекой.

Космосим Star Citizen пребывает в статусе разработки дольше, чем иная игра пребывает в статусе активной поддержки и жизни вообще. Ничего с этим не поделать, такова суровая реальность «жизненного» пути данного проекта. На протяжении многих лет мы сообщали о преодолении Star Citizen очередной «круглой» отметки в деле народного финансирования, и вот, сегодня этот показатель перевалил за полмиллиарда долларов.

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Стоит отметить, что запуск кампании по сбору средств на Star Citizen стартовал ещё осенью 2012 года — процесс скоро отметит свой первый юбилей. Однако ещё более примечательным является тот факт, что основную массу денег проект стал получать от добровольцев в конце 2019 года и по сегодняшний день. По состоянию на декабрь 2019-го — за 7 лет — сборы Star Citizen составляли $250 млн, тогда как к сегодняшнему дню — менее чем за три года — собрали ещё столько же.

Иными словами, темпы сбора средств в среднем увеличились вдвое. Это может означать только одно: несмотря на весь здоровый скептицизм в отношении Star Citizen у «меценатов» доверие к студии-разработчику только растёт. В этом, к слову, нет ничего удивительного: в Star Citizen постоянно проходят периоды бесплатного доступа, в рамках которых все желающие могут самостоятельно увидеть, чего разработчикам из Cloud Imperium Games удалось добиться за эти годы.

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Увидим ли мы полностью готовый Star Citizen на своём веку — вопрос хороший, и явного ответа на него пока нет.