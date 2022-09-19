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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер намекнул, что новостей о Bloodborne в обозримой перспективе можно не ждать
Студия FromSoftware никак не задействована в работе над играми этой вселенной.
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На протяжении многих лет инсайдеры всех мастей убеждают нас в том, что студия FromSoftware подготовит если не сиквел Bloodborne, то хотя бы ремастер, ну или, совсем уж на крайний случай, хотя бы полноценную PC-версию оригинала. Инсайдер Джефф Грабб решил нарушить этот порочный цикл, заявив, что на самом деле FromSoftware вообще никак и ни в каком виде не занята работой над Bloodborne.

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Проще говоря, в производстве нет ни ремейка, ни сиквела, ни ремастера, ни какого бы то ни было другого проекта в данной мрачной вселенной. По словам Грабба, который не уточняет, откуда владеет данной информацией, даже если FromSoftware передаст Bloodborne на аутсорс, то ей всё равно придётся в тесном контакте работать со сторонним коллективом, поскольку структура кода игры настолько сложна и неоднозначна, что без подсказок со стороны авторов оригинала обойтись будет крайне непросто.

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Bloodborne вышла в свет в 2015 году, и по сей день остаётся эксклюзивом морально устаревшей PlayStation 4. На PlayStation 5 проект воспроизводится через обратную совместимость, но результат получается неудовлетворительным.

#fromsoftware #bloodborne
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