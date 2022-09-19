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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Asobo Studio трудится над гоночной игрой, которая будет функционировать по принципу Microsoft Flight Simulator (2020)
А именно — действие будет разворачиваться в виртуальной копии реального мира.
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Microsoft Flight Simulator (2020) обрела популярность в том числе благодаря тому, что в качестве сеттинга использует не какую-то эфемерную локацию, а полноценную карту Земли, работающую и обновляющуюся при помощи сервиса Bing. Таким образом, игроки в Microsoft Flight Simulator летают по виртуальным копиям реальных локаций нашего голубого шарика. Идея прижилась, и, по всей видимости, найдёт развитие в других играх от студии Asobo.

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В частности, на прошлой неделе в Сети появилась информация, что Asobo готовит для Microsoft необычный гоночный проект, который в плане сеттинга будет работать по тому же принципу, что Microsoft Flight Simulator — используя данные того же Bing для воссоздания игрового мира.

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Соответствующими сведениями поделился инсайдер Ник Бейкер. По его словам, на текущий момент игра находится в состоянии прототипа, поэтому строить на её счёт лишних надежд не стоит: в игровой индустрии слишком часто возникает ситуация, когда релизная версия игры диаметрально противоположно отличалась от своего прототипа. Кроме того, сейчас все усилия Asobo сосредоточены на A Plague Tale Requiem, релиз которой должен состояться ровно через месяц.

#microsoft #xbox game studios #asobo studio
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